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خطير وبالصور..شخص سلخ وزيرة وسط سوق شعبي..وها شنو وقع

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 04:41 خطير وبالصور..شخص سلخ وزيرة وسط سوق شعبي..وها شنو وقع | دولي
خطير وبالصور..شخص سلخ وزيرة وسط سوق شعبي..وها شنو وقع
وجدت السياسية الفرنسية الشهيرة ووزيرة البيئة السابقة '' ناتالي كوسيوسكو موريزيه''، نفسها في وضع محرج، يومه الخميس، بعد تعرضها لاعتداء جسدي من طرف أحد الأشخاص أثناء توزيعها منشورات في سوق شعبي

''شوف تيفي''

وجدت السياسية الفرنسية الشهيرة ووزيرة البيئة السابقة '' ناتالي كوسيوسكو موريزيه''، نفسها في وضع محرج، يومه الخميس، بعد تعرضها لاعتداء جسدي من طرف أحد الأشخاص أثناء توزيعها منشورات في سوق شعبي باريس، قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد المقبل بفرنسا، ما جعلها تفقد الوعي، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فرنسية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فريق حملة كوسيوسكو موريزيه خلال الانتخابات، قال في تعليقه على الواقعة إن رجلاً مجهولا ضرب وزيرة البيئة السابقة في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ليتم نقلها إلى المستشفى حتى تتلقى الإسعافات الضرورية.

وأكدت ذات المصادر أن مكتب المدعي العام الفرنسي، قرر فتح تحقيق في الحادث الذي وقع في أحد الأسواق الشعبية المعروفة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزيرة نيكولا ساركوزي المدعي العام

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