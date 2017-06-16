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''مشيتي فيها''.. فضيحة أخرى تنهي الجدل وتكشف فبركة برنامج ''الكاميرا الخفية''

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 03:53 مشيتي فيها.. فضيحة أخرى تنهي الجدل وتكشف فبركة برنامج الكاميرا الخفية | ثقافة و فنون
''مشيتي فيها''.. فضيحة أخرى تنهي الجدل وتكشف فبركة برنامج ''الكاميرا الخفية''
يبدو أن برنامج الكاميرا ''الغير'' خفية، الذي تبثه القناة الثانية، أزكمت رائحته الأنوف، وظهرت أخطاء عديدة شابتها يوما بعد يوم، ومازالت مستمرة، إلى يومنا هذا، بل القادم أحلى ستظهر من خلاله مفاجآت

شوف تيفي

يبدو أن برنامج الكاميرا ''الغير'' خفية، الذي تبثه القناة الثانية، أزكمت رائحته الأنوف، وظهرت أخطاء عديدة شابتها يوما بعد يوم، ومازالت مستمرة، إلى يومنا هذا، بل القادم أحلى ستظهر من خلاله مفاجآت أخرى.

مفاجأة الليلة هي صورة روجها فايسبوكيون فضحت كل من الفنان ''أمينوكس'' و''خولة بنعمران'' اللذان صورا في نفس المكان وربما في نفس اليوم ، وأخذا صورة سيلفي بعد ذلك، والأدهى من ذلك أن من أوقعتهم نفس الإعلامية، ونفس الشخص المصري، ولم يتغير إلا اللباس فقط، مما يوحي على أن المشاهد لم تكن سوى مجرد تمثيل كسابقاتها خصوصا إذا استحضرنا إكراهات وظروف التصوير .

توالي أخطاء البرنامج المذكور أبان حسب الفايسبوكيين أنه مفبرك ولم يحترم ذكاء الجمهور المغربي، وشابته أخطاء عديدة، فضلا عن تصريحات سابقة لفنانين أقروا بفبركة الكاميرا الخفية، لكن المسؤولين عنها مازالوا يتمادون في عرضها رغم أن المشاهد عاق بيهم، ولسان حاله يقول ''شحال قدكوم ضحكوا علينا ''...

‫شوف تيفي

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كاميراخفية مشيتي فيها دوزيم جمهور

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