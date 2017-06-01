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يا ربي السلامة..الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها قاصر بتزنيت

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 03:49 يا ربي السلامة..الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها قاصر بتزنيت | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..الترمضينة تتسبب في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها قاصر بتزنيت
شهدت منطقة تيغمي بتيزنيت قبل آذان مغرب يومه الخميس، وقوع جريمة قتل جد بشعة، بطلها شاب في عقده الثاني، أقدم على قتل قاصر بعد أن وجه له طعنة قاتلة على مستوى القلب.

''شوف تيفي''

شهدت منطقة تيغمي بتيزنيت قبل آذان مغرب يومه الخميس، وقوع جريمة قتل جد بشعة، بطلها شاب في عقده الثاني، أقدم على قتل قاصر بعد أن وجه له طعنة قاتلة على مستوى القلب.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن خلاف نشب بين مرتكب الجريمة البالغ من العمر 25 سنة والذي يعمل كتاجر، والضحية البالغ من العمر قيد حياته 16 سنة، لتتطور الأمور بعد أن وجه الشاب للقاصر طعنة على مستوى القلب بواسطة السلاح الأبيض، ليسقط أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، قامت بحملات تمشيطية بمنطقة تيغمي ما مكنها من إيقاف مرتكب الجريمة الذي حاول مغادرة المنطقة، بينما تم وضع جثمان الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بأكادير لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الضحية النيابة العامة منطقة تيغمي القلب الدرك الملكي

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