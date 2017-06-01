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صادم...العثور على جثة فقيه مكبلة بمنزله ضواحي إقليم اشتوكة ايت باها

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 03:10 صادم...العثور على جثة فقيه مكبلة بمنزله ضواحي إقليم اشتوكة ايت باها | حوادث و حقوق
صادم...العثور على جثة فقيه مكبلة بمنزله ضواحي إقليم اشتوكة ايت باها
إهتز دوار “إسحنان”، التابع للجماعة الترابية لبلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها، مساء اليوم الخميس على واقعة غريبة، بعد العثور على جثة “فقيه” مضرجة في الدماء ومكبلة من القدمين واليدين وسط منزله وسط

شوف تيفي

إهتز  دوار “إسحنان”، التابع للجماعة الترابية لبلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها، مساء اليوم الخميس  على واقعة غريبة، بعد العثور على جثة “فقيه” مضرجة في الدماء ومكبلة من القدمين واليدين  وسط منزله وسط الدوار.

وكان الفقيه قيد حياته يكتري منزلا بجانب الطريق الوطنية رقم 1، عند مدخل الجماعة الترابية بلفاع، ويُمارس فيه التداوي بالطرق التقليدية، فيما تقطن أسرته  المشكلة من ثلاثة أبناء وزوجة، بمدينة إنزكان.

وحسب مصادر محلية، فمباشرة بعد علمها بالجريمة "الشنعاء"، إستنفرت الواقعة جميع  المصالح الأمنية والسلطات المحلية خاصة وأن أثار التعذيب بادية على الجثة التي تعرضت  للطعن.

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الطعن الجريمة اشتوكة شوف تيفي

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