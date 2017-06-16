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هذا ماقرره ''البام'' في حق نائبه الذي أضرم النار في جسده

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 03:02 هذا ماقرره البام في حق نائبه الذي أضرم النار في جسده | بوليتيك
هذا ماقرره ''البام'' في حق نائبه الذي أضرم النار في جسده
عبر حزب ''الأًصالة والمعاصرة'' عن حزنه وأسفه ، بعد إقدام النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الحاج عبد اللطيف الزعيم عن إقليم الرحامنة، على ​إضرام النار في جسمه بمدينة إبن جرير.

شوف تيفي

عبر حزب ''الأًصالة والمعاصرة'' عن حزنه وأسفه ، بعد إقدام النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الحاج عبد اللطيف الزعيم عن إقليم الرحامنة، على ​إضرام النار في جسمه بمدينة إبن جرير.

وكشف بلاغ عن الحزب توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن بعثة مكونة من أعضاء عن المكتب السياسي والمؤسسة الوطنية لمنتخبي ومنتخبات حزب الأصالة والمعاصرة والتنسيقية الجهوية للحزب انتقلت إلى مدينة مراكش للاطمئنان على الحالة الصحية للنائب ومتابعة وضعه وذلك بتوجيه من الأمين العام إلياس العماري.

وأضاف البلاغ ذاته أنه سيتم تحديد الخطوات والإجراءات المناسبة في الموضوع بناء على نتائج لجنة حزبية تم تشكيلها للتحقيق في أسباب هذا الحادث وحيثياته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حادث بلاغ حزب الأصالةوالمعاصرة

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