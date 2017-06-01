فضيحة .. ضبط أم متلبسة بالخيانة الزوجية مع ابن خالتها في عز رمضان ﻿

كشف شجار بأحد المنازل بحي السانية الجديدة بطنجة البالية، قبل آذان فجر أمس الأربعاء، عن واقعة أسفرت عن توقيف سيدة متزوجة وابن خالتها الذين تم ضبطهم من طرف أخت الزوج متلبسين بالخيانة الزوجية داخل

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كشف شجار بأحد المنازل بحي السانية الجديدة بطنجة البالية، قبل آذان فجر أمس الأربعاء، عن واقعة أسفرت عن توقيف سيدة متزوجة وابن خالتها الذين تم ضبطهم من طرف أخت الزوج متلبسين بالخيانة الزوجية داخل منزل أخيها الذي حضر بنفسه إلى البيت و أصر على متابعة زوجته التي هي أم لأربعة أطفال.

وكشفت مصادر محلية أن مصالح الأمن ببني مكادة تدخلت للوقوف على ملابسات الحادث، حيث اعترفا الموقفان بالمنسوب إليهما وأنهما على علاقة جنسية غير شرعية منذ مدة طويلة وأن زوجها على معرفة بذلك، لكن أخت الزوج هذه المرة هي من فضحت المستور.

هذا وتم وضع الموقوفان تحت تدبير الحراسة النظرية قصد استكمال البحث من أجل تقديمهما أمام أنظار العدالة للبث في المنسوب إليهما.