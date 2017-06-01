﻿خطير : لحظات قبل موعد الإفطار.. ترمضينة خايبة تنتهي بجريمة بشعة في القنيطرة وها أشنو وقع ﻿

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دقائق قبل موعد إفطار اليوم الخميس، شهدت مدينة القنيطرة معركة دموية خطيرة، حيث عاشت ساكنة منطقة العلامة قرب حمام تالموست رعبا وهلعا لم يسبق له مثيل.
وعرفت المنطقة المذكورة شجارا انتهى ببثر يد لأحد المتشاجرين، الذي تم نقله على الفور إلى المستشفى، في حين حضر رجال الأمن إلى عين المكان للوقوف على ملابسات هذا الحادث الخطير.
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