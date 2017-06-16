تحقيق صادم بالفيديو والصور.شوفو مثليين مغاربة شنو دايرن في إسبانيا..وهذه هي تفاصيل الفضيحة ﻿

نشر موقع صحيفة ''الإسبانيول''، مقطع فيديو وصور، جد صادم، تظهر جانبا من الحياة التي يعيشها مثليون مغاربة في العديد من المدن الإسبانية، التي اختاروا اللجوء إليها خوفا من التعرض للمسائلة القانونية

''شوف تيفي'':

نشر موقع صحيفة ''الإسبانيول''، مقطع فيديو وصور، جد صادم، تظهر جانبا من الحياة التي يعيشها مثليون مغاربة في العديد من المدن الإسبانية، التي اختاروا اللجوء إليها خوفا من التعرض للمسائلة القانونية بالمغرب.

وتظهر هذه الصور والفيديو الذي تم تصويره بإحدى الشقق مجموعة من الشبان المغاربة المثليين، وهم يرتدون ملابس نسائية ويضعون مساحيق تجميل، والتي كشفت من خلالها الصحيفة الإسبانية مجموعة من المعطيات، من بينها عدد هؤلاء المثلين الذي بلغ 230، يوجدون خاصة بالعاصمة الإسبانية مدريد، وأيضا الأسباب التي دفعتهم إلى مغادرة المغرب واللجوء إلى إسبانيا.

ونشر كذلك الموقع الإسباني تصريحات لمثلي مغربي يدعى ''طارق'' والذي كشف لها عن تفاصيل مثيرة بخصوص حياته الخاصة وحياة باقي المثليين المغاربة المتواجدين برفقته بإسبانيا.