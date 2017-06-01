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طريف.. وجبة سحور تطيح بشخص مزوج جوج عيالات وها كيفاش

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 01:33 طريف.. وجبة سحور تطيح بشخص مزوج جوج عيالات وها كيفاش | مجتمع
طريف.. وجبة سحور تطيح بشخص مزوج جوج عيالات وها كيفاش
رب صدفة نافعة، هذا المثل ينطبق على زوجة كويتية، حيث عربطت بعد أن علمت بالصدفة أن زوجها متزوج بامرأة أخرى.

شوف تيفي

رب صدفة نافعة، هذا المثل ينطبق على زوجة كويتية، حيث عربطت بعد أن علمت بالصدفة أن زوجها متزوج بامرأة أخرى.

وتعود تفاصيل القصة عندما هاتفت مواطنة كويتية أحد المطاعم طالبة وجبة سحور، فطلب منها موظف المطعم رقم الهاتف المسجل لديهم حتى يتمكن من تحديد العنوان، فزودته برقم هاتف زوجها، ليخبرها بعنوان شقة أخرى مدون لديهم باسم صاحب الرقم.

المتصلة سايرت الموظف وتظاهرت له بمعرفة العنوان الذي كشفه لها من غير قصد، وتتبعت أثر الشقة حتى اهتدت إليها، وعندما طرقت بابها فوجئت بوافدة تقف أمامها، فاستفسرت منها عن اسم صاحب الشقة فأجابت باسم زوجها الذي ارتبط بها بعقد رسمي منذ 8 أشهر، حسب ما كشفت عنه الرأي الكويتية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الزوجة الأولى لم تتمالك نفسها من الصدمة وانهالت بالضرب والشتم على ضرتها، حتى تدخل أحد سكان العمارة واستنجد بعمليات وزارة الداخلية، فانطلقت إلى مكان الدورية حيث قام رجالها بنقل المتخاصمتين إلى الشرطة، وتم استدعاء الزوج لمواجهته بزوجتيه.

‫شوف تيفي

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سحور زواج الكويت وزارة

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