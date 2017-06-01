نايضة بين تركيا وأمريكا.. والأخيرة تطالب باعتقال فريق الأمن الخاص بأردوغان ﻿

وجهت سلطات الادعاء في واشنطن اليوم الخميس، اتهامات بالاعتداء لاثني عشر من قوات الأمن والشرطة التركية، بعد هجوم على محتجين خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة الأمريكية الشهر الماضي.

شوف تيفي

وجهت سلطات الادعاء في واشنطن اليوم الخميس، اتهامات بالاعتداء لاثني عشر من قوات الأمن والشرطة التركية، بعد هجوم على محتجين خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة الأمريكية الشهر الماضي.

وقال بيتر نيوشام رئيس إدارة شرطة العاصمة الأمريكية اليوم، إن أوامر اعتقال صدرت بحق أعضاء من فريق تأمين الرئيس التركي.

وتعود تفاصيل القضية بعدما أصيب تسعة أشخاص بجروح خارج مقر إقامة السفير التركي في واشنطن أثناء مشاجرة في 16 مايو الماضي، تسببت في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.