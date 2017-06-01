مرعب وبالفيديو .. سمكة مرمضنة تهاجم فتاة في إحدى الأسواق وها أشنو وقع ليها ﻿

فيديو غريب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله، أنه صور بأحد الأسواق بإحدى الدول العربية، حيث تعرض فيه الأسماك.

شوف تيفي

فيديو غريب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله، أنه صور بأحد الأسواق بإحدى الدول العربية، حيث تعرض فيه الأسماك.

وكشف الفيديو أن سيدة اقتربت من سمكة كبيرة معروضة للبيع، حيث حاولت لمسها بمحفظتها مرتين، قبل أن تحاول السمكة الانقضاض على يدها، مما أفزعها وأفزع المحيطين بها.

وظهر من خلال الفيديو أن السمكة لم تكن ميتة، بل مازالت تحرك زعانفها، رغم أنها خارج الماء من مدة، مما حير المتابعين لهذا الفيديو الذي تم انتشاره كالنار في الهشيم.