اشتباكات عنيفة بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين من المعارضة السنية على الحدود ﻿

اندلعت مواجهات عنيفة بمنطقتين في إقليم محافظة “سيستان وبلوشستان” جنوب شرق إيران، ذات الغالبية السنية، اليوم الخميس، بين القوات الأمنية ومجموعتين من المعارضة المسلحة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام

شوف تيفي.. وكالات

اندلعت مواجهات عنيفة بمنطقتين في إقليم محافظة “سيستان وبلوشستان” جنوب شرق إيران، ذات الغالبية السنية، اليوم الخميس، بين القوات الأمنية ومجموعتين من المعارضة المسلحة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة أنباء “مهر”، إن “الحرس الثوري” الإيراني أرسل قوات عسكرية لدعم عناصره في الحدود وقوات الشرطة لمواجهة مقاتلي تنظيم “جيش العدل” البلوشي التابعة لتنظيم “القاعدة”.

ونقلت الوكالة، أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الشرطة المدعومة من القوات البرية التابعة للحرس الثوري، مع مسلحي “جيش العدل” في بلدة “قصرقند” التابع لمحافظة “سيستان وبلوشستان”، من دون أن تفصح عن أي معلومات أخرى.

وأفادت وكالة تابعة للحرس الثوري، أن قوات من الحرس نصبت كميناً لعناصر من “أنصار الفرقان” البلوشية السنية في المرتفعات الجبلية لمدينتي “جابهار” و”كنارك” في محافظة “سيستان وبلوشتان”، مشيرة إلى أن اثنين من هؤلاء المسلحين وقعوا تحت قبضة القوات الإيرانية.

واعترفت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم، بمقتل أحد قواتها خلال المواجهات التي وقعت أمس مع عناصر من “أنصار الفرقان” البلوشية.