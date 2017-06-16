وأخيرا...حصاد يطالب مسؤولي التعليم بعدم تجاوز 40 تلميذا في القسم السنة المقبلة ﻿

توصل مديرو الأكاديميات الجهوية اليوم الخميس بمراسلة من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ''محمد حصاد''، يطالبهم بوضع التدابير والإجراءات اللازمة للموسم الدراسي

شوف تيفي



توصل مديرو الأكاديميات الجهوية اليوم الخميس بمراسلة من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي "محمد حصاد"، يطالبهم بوضع التدابير والإجراءات اللازمة للموسم الدراسي المقبل، كي لايتعدى عدد التلاميذ بالقسم 40 تلميذا كحد أقصى.



ووفق المراسلة، أخبر حصاد المسؤولين الجهويين والمحليين وكذا مديري المدارس، بالإجراءات التي والترتيبات المتخذة للحد من الإكنظاظ بالأقسام الدراسية، حيث سيتم توظيف 24 ألف إطار تربوي بالتعاقد، وإضافة 1948 حجرة دراسية.



وطالب حصاد مسؤوليه في العمالات والأقاليم، بعدم تجاوز القسم لأربعين تلميذا في جميع المستويات، باستثناء السنة أولى إبتدائي ب 30 تلميذا، مع إعتماد القسم المشترك بمستويين إثنين فقط أقل من 30 تلميذا في القسم كذلك.



وشدد محمد حصاد في مراسلته على ضرورة الإستغلال الأمثل للتوقيث خاصة في الفترة الممتدة مابين الثانية عشر والثانية زوالا، كما طالب حصاد مسؤولي وزارته بالجهات والأقاليم والمدارس بدعوة أطر الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية إلى توقيع محاضر الخروج يوم 28 يوليوز القادم.



