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إلياس العماري.. سأستمر في الكلام ''إلى حبل المشنقة'' ولاقوة يمكنها إبتزازي

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 00:12 إلياس العماري.. سأستمر في الكلام إلى حبل المشنقة ولاقوة يمكنها إبتزازي | بوليتيك
إلياس العماري.. سأستمر في الكلام ''إلى حبل المشنقة'' ولاقوة يمكنها إبتزازي
تتواصل الحرب الكلامية بين إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير، حيث كشف إلياس العماري من خلال تدوينة مساء اليوم على حسابه بالفايسبوك بأنه '' سيستمر في

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تتواصل الحرب الكلامية بين إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير، حيث كشف إلياس العماري من خلال تدوينة مساء اليوم على حسابه بالفايسبوك بأنه '' سيستمر في الكلام، وليست هناك قوة كيفما كان حجمها ومصدرها، بإمكانها ابتزازي أو إرغامي على .السكوت، ولعل متزعم الحرب بالوكالة الذي جمعني به ذات يوم برنامج تلفزيوني، يعرف أكثر من غيره أنني لم أصمت حتى في الزمن الذي كان يؤدي فيه الكلام إلى حبل المشنقة''.

وأفاد إلياس العماري بكونه ''آثر الصمت بعض الوقت، لاعتبارات أوضحها في مناسبات سابقة'' مؤكدا بالقول'' لا أعتقد أنه يوجد الآن من لازال يتساءل عن خلفيات ومبررات هذا الصمت، لأنني أوقفته فور تطور الأوضاع بالحسيمة إلى منحى مؤسف، وكان الأمر طبيعيا وضروريا، لأنني ابن المنطقة الذي يعرف مدينته ويهمه أمرها واستقرارها ويضع ذلك فوق الحسابات السياسية''.

وأضاف العماري'' لقد أخذنا القرار للخضوع للمحاسبة، ونطالب بلجنة للتقصي، ونتشبث بإحالة الملفات المشكوك فيها على القضاء وعلى المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في الاختلالات التي شابت تنفيذ السياسات العمومية، سواء على يد الحكومة أو المجالس المنتخبة أو المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية''.

وإختتم الأمين العام لحزب ''البام'' بالقول ''أطمئن الجميع بأنني سأستمر في الكلام حتى ينال كل واحد جزاءه على قدر مسؤولياته، وكيفما كان موقعه، بمن فيهم عبد ربه إذا أذنبت أو قصرت في مسؤولياتي''.



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