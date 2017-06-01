بعد الرئيس الفرنسي ماكرون..رئيس الحكومة التونسية يزور المغرب الأحد المقبل ﻿

يقوم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بزيارة إلى المغرب الأحد المقبل ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية المغربية، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس

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يقوم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بزيارة إلى المغرب الأحد المقبل ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية المغربية، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس رئاسة الجمهورية التونسية.

وكشفت الرئاسة ذاتها أن الرئيس التونسي التقى اليوم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قبل حلوله بالمغرب نهاية الأسبوع الجاري، حيث تناول اللقاء تحسن المؤشرات الأمنية والاقتصادية والثقة المتجددة الممنوحة من طرف المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد التونسي على تجاوز الصعوبات الراهنة واسترجاعه لعافيته وقدرته على خلق الثروة وتوفير الشغل للمواطن التونسي .



