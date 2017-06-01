ميلودة حازب...لست متفقة مع برلماني ''البام '' الذي أضرم النار في جسده بابن جرير ﻿

صرحت البرلمانية السابقة المثيرة للجدل ''ميلودة حازب'' بأن رأيها الشخصي ضد إضرام البرلماني النار بجسده زوال اليوم بابن جرير، أو أي مواطن آخر تحت أي مبررات بمافيها الإحساس بالحكرة أو شيئ آخر.

شوف تيفي





صرحت البرلمانية السابقة المثيرة للجدل ''ميلودة حازب'' بأن رأيها الشخصي ضد إضرام البرلماني النار بجسده زوال اليوم بابن جرير، أو أي مواطن آخر تحت أي مبررات بمافيها الإحساس بالحكرة أو شيئ آخر.



وتابعت القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة سرد موقفها حول الواقعة في تصريح هاتفي مع ''شوف تيفي''، بأنه سابق لأوانه الحديث عن قرار حزبي في حادثة النائب باسم الحزب عن منطقة الرحامنة، حيث أكدت حازب، بأن الإستماع للطرفين والتقصي حول موضوع البقعة الأرضية والقصة كاملة هو الكفيل بكشف ملابسات العملية.



وأوضحت حازب، أن المعطيات الأولية تفيذ بحصول إتفاق مسبق بين البرلماني وإدارة المكتب الوطني للفوسفاط، حول البقعة الأرضية موضوع النزاع، لكن حكم قضائي حصل عليه المكتب ضد البرلماني، نقض الإتفاق بين الطرفين، لكن في كل الأحوال مازالت الأمور غير واضحة إلى حدود هذه اللحظات.





