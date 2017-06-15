غريب وبالصور..عدسات لاصقة على شكل العلم المغربي بالأسواق ﻿

شوف تيفي
أثارت عدسات لاصقة على شكل العلم المغربي عبر مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك استغراب رواده وذلك بسبب العدسة الفريدة من نوعها.
وفور تداول صور العدسات الجديدة على نطاق واسع على المواقع التواصلية، استغرب النشطاء المغاربة من « الستايل الجديد » معتبرينه مبالغ فيه.
من جهة اخرى استحسن البعض الآخر هذه البادرة مُصرحين أنها تُعبر بشكل كبير عن الوطنية وحب المملكة المغربية.
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