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مثير..المغربية اللي نشرات فيديو الخادمات المغربيات في السعودية حاملة من سعودي..وهذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الاحتجاز

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 23:48 مثير..المغربية اللي نشرات فيديو الخادمات المغربيات في السعودية حاملة من سعودي..وهذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الاحتجاز | حوادث و حقوق
مثير..المغربية اللي نشرات فيديو الخادمات المغربيات في السعودية حاملة من سعودي..وهذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الاحتجاز
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خالد أبا الخيل، عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول في وسائل إعلام أجنبية حول مقيمة مغربية بالمملكة السعودية، حيث قال

"شوف تيفي"

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خالد أبا الخيل، عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول في وسائل إعلام أجنبية حول مقيمة مغربية بالمملكة السعودية، حيث قال إن المبنى الذي تم تصويره يقع شمال الرياض، وهو مخصص للترحيل السريع، لوقوعه قرب المطار، وليس كما جاء في التقرير بأنه مركز إيواء العاملات “دار الضيافة”.


وحسب موقع "إرن نيوز" فإن السيدة المغربية التي قامت بتصوير الفيديو، تمّ استقدامها بتأشيرة عاملة منزلية، ومتزوجة من كفيلها الذي جلبها للمملكة، وهي حامل منه، وهي حالياً في المركز، وتمّ استدعاء زوجها وفتح ملف للتحقيق حول موضوعها والنظر فيه، وتمّ الاتفاق على أن تُعاد إلى بلدها.

وأضاف الموقع ذاته أن أبا الخيل، قال إن مركز إيواء العاملات “دار الضيافة” يحتوي على كامل التجهيزات، إضافة إلى أنه يقدم خدمات الرعاية، التي تحقّق للنزيلات الإقامة الكريمة.

و كانت سفارة المملكة المغربية بالرياض، أكدت أن شريط الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصحف إلكترونية مغربية لحالة مغربيات في مركز لرعاية الخادمات بالرياض تضمن "مغالطات واتهامات مجانية، موضحة في بيان حقيقة ، أنه بخلاف ما ادعت إحدى العاملات في الشريط، قامت المصلحة الاجتماعية بالسفارة باستقبال الحالات المتواجدة حاليا بالمركز المذكور على فترات، وأصدرت الوثائق الضرورية لمباشرة مسطرة الترحيل بناء على رغبتهن.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السيدة المغربية الخادمات المغربيات دار الضيافة

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