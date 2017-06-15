فضيحة وبالصور..هاذ الشي اللي بقا: شاب وفتاة يتبادلان القبل نهار رمضان بالرباط ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورا، قيل إنها تعود لشاب وفتاة يتبادلان القبل والعناق نهار رمضان بساحة صومعة حسان بمدينة الرباط.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورا، قيل إنها تعود لشاب وفتاة يتبادلان القبل والعناق نهار رمضان بساحة صومعة حسان بمدينة الرباط.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم واستيائهم الشديد من قيام بعض العشاق بأمور مخلة بالحياء نهار رمضان، داعين السلطات ورجال الأمن إلى فرض رقابة على المناطق التي قد يستخدمها "العشاق" للقيام بمثل هذه الأمور.

تجدر الإشارة إلى أن فيديو هز مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، والذي يوثق لحظة ضبط شابة وفتاة داخل سيارة نهار رمضان وهما يمارسان الجنس، ما دفع بالعديد من المواطنين إلى تعنيف الشاب وتعرضه للضرب المبرح.



