بودجاجة في قبضة أمن مولاي رشيد ﻿

تمكنت دورية لفرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد من إيقاف مجرم خطير متخصص في السرقة من داخل السيارات وذلك بشارع عبد القادر الصحراوي بمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

تمكنت دورية لفرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد من إيقاف مجرم خطير متخصص في السرقة من داخل السيارات وذلك بشارع عبد القادر الصحراوي بمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء.

وأضاف مصدر شوف تيفي أن الموقوف البالغ من العمر 23 سنة والملقب بـ « بودجاجة » وهو من ذوي السوابق القضائية قام بسرقة هاتف نقال من داخل سياراة من نوع داستر أمام أعين رجال الأمن ليتم تعقبه رفقة رفيقه بعد مطاردة هووليودية بأزقة مولاي رشيد وحاول الفرار إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من إيقافه وتصفيده.

وأكد مصادرنا أن المشتبه فيهما اعترفا بالمنسوب إليهما، كما أن الضحية أصر على متابعة الجانيين بالرغم من استرجاع هاتفه المسروق.