بالصورة..تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي بالمغرب..وموجة سخرية عارمة بالفايسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورة تُظهر لحظة عقد جمعية مغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي لمؤتمرها التأسيسي وسط حضور مجموعة من الرجال المنتمين

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورة تُظهر لحظة عقد جمعية مغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي لمؤتمرها التأسيسي وسط حضور مجموعة من الرجال المنتمين لهذه الجمعية.

وأثارت هذه الصورة جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فايسبوك"، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الكبير لتأسيس جمعية تدافع عن الرجل ضحية العنف النسائي، في حين استغل آخرون الفرصة للسخرية من الجمعية، موضحين أن المتعارف عليه حقوقيا هو الدفاع عن حقوق المرأة ضد عنف الرجل أما العكس فهو "نكتة" وفكرة يصعب تقبلها في المجتمع المغربي.

ومن جهة أخرى، أكد نشطاء وجود رجال ضحايا العنف النسوي بالمغرب، ولهذا فإن تأسيس الجمعية يعتبر بادرة طيبة ستمكن الرجال ضحايا العنف المعنوي والجسدي من الحصول على حقوقهم.