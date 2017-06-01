صادم..مقتل زوجة رئيس وزراء إفريقي بعد ساعات من تنصيبه ﻿

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فتح مجهول النار على زوجة توما تاباني، رئيس وزراء دولة ليسوتو الواقعة في جنوب إفريقيا، ما أدى إلى وفاتها فورا ، وذلك بعد ساعات من حفل تنصيب زوجها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".
وأضافت المصادر ذاتها أن ليبوليلو تاباني البالغة من العمر 58 عاما، كانت مع صديقتها في طريقها للبيت، عندما فتح مجهول النار باتجاههما، ما أدى إلى مقتلها وإصابة صديقتها.
هذا ولم يتم بعد تحديد هوية الشخص الذي ارتكب الجريمة، والأسباب التي دفعته للقيام بذلك.
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