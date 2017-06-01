بالفيديو: خطير وصادم..شخص يحمل سيفا يعتدي على مطلقة ويحاول قتلها بمراكش+شوفو الحكرة ﻿

نشرت صفحات فايسبوكية، يومه الخميس، فيديو و صورة جد خطيرة، تظهر لحظة قيام شخص ذو بنية جسدية ضخمة بتهديد سيدة بواسطة سيف، بينما يحاول آخرون تهدئته حتى لا يرتكب أية جريمة في حق نفسه وفي حق غيره.

"شوف تيفي"



نشرت صفحات فايسبوكية، يومه الخميس، فيديو و صورة جد خطيرة، تظهر لحظة قيام شخص ذو بنية جسدية ضخمة بتهديد سيدة بواسطة سيف، بينما يحاول آخرون تهدئته حتى لا يرتكب أية جريمة في حق نفسه وفي حق غيره.

وحسب ناشري هذه الصورة والفيديو فإن تفاصيلهما ، جرت أمس الأربعاء، بحي بوسكري درب باحمو بمدينة مراكش، حيث قام شخص بالاعتداء على سيدة مطلقة أمام أعين رجال الشرطة، بالاضافة إلى تهديده لها بالقتل بواسطة سلاح أبيض عبارة عن سيف.

وتفاعل نشطاء مع الصورة والفيديو ، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء بالتدخل الفوري وإيقاف هذا الشخص الذي قد يكرر فعلته، واصفين ما قام به بالحكرة.



