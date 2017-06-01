مثول الزفزافي أمام القضاء أسبوع بعد عيد الفطر ﻿

كشف عضو بهيئة دفاع المعتقلين عن ''حراك-الريف'' أن التحقيق التفصيلي لملف ناصر الزفزافي، حدد له تاريخ 10 يوليوز 2017 كأبعد تقدير، في حين سيحال ملف رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة، بداية الشهر المقبل.

شوف تيفي



كشف عضو بهيئة دفاع المعتقلين عن "حراك-الريف" أن التحقيق التفصيلي لملف ناصر الزفزافي، حدد له تاريخ 10 يوليوز 2017 كأبعد تقدير، في حين سيحال ملف رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة، بداية الشهر المقبل.



وأضاف ذات المصدر، أن حديثا يروج بقوة حول جمع قاضي التحقيق ملفات جميع المعتقلين المحالين عليه من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في ملف واحد.



وأفاد ذات المصدر، أن المجموعة الأخيرة المتواجدة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستمثل يوم غد الجمعة على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، تزامنا وإحالة معتقلين جديدين عشية اليوم على قاضي التحقيق.





