برلماني ''البام'' يحرق جسده دفاعا عن شركته الخاصة بمراكش وسط إستنكار واسع وهذا موقف حزب إلياس العماري ﻿

صرح المستشار البرلماني ''العربي المحرشي'' أنه زار قبل قليل البرلماني الذي أضرم النار في جسده أمام مقر المكتب الشريف للفوسفاط بابن جرير، بمصحة خاصة بمراكش، وأن حالته الصحية لم تستقر بعد نتيجة الحروق

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صرح المستشار البرلماني ''العربي المحرشي'' أنه زار قبل قليل البرلماني الذي أضرم النار في جسده أمام مقر المكتب الشريف للفوسفاط بابن جرير، بمصحة خاصة بمراكش، وأن حالته الصحية لم تستقر بعد نتيجة الحروق التي تعرض لها على مستوى الصدر والأطراف.



وأضاف عضو المكتب السياسي ورئيس مؤسسة منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة، أن ''البرلماني الذي حاول إحراق جسده'' أخبره بأن المكتب الشريف للفوسفاط، طالبه بإعادة بقعة أرضية في ملكيته قد بنى فيها شركة بعد إقتنائها من البلدية، لكن ''0CP'' طالب بأرضه لبناء مساحات خضراء.



وخلقت واقعة إحراق البرلماني جسده مقابل الحفاظ على البقعة الأرضية وشركة ''البيض'' التي تنتجه، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، حيث علق أحد الفايسبوكيين على صورة البرلماني داخل مستعجلات المصحة، بالقول'' إلا كان هذا برلماني وحرق راسو داخل ادارة لوسيبي اش خلا للمعطلين والمحرومين مايديرو.. واش هذا هو نوع ممثلي الأمة لي غادي نعولو عليهم لحل مشاكلنا..''



وطالب الفايسبوكيين، بمحاكمة البرلماني طبقا لجميع الأشخاص الذين تم توقيفهم سابقا بتهمة محاولة حرق أجسادهم، وإضرام النار، حيث أكد الفايسبوكيين بأن البرلماني الذي تقمص دور المعطل والمظلوم لإحراق جسده، يجب عليه كذلك أن يعيش المساطر القانونية التي طبقت في حق مضرمي النار في أجسادهم.



وكشف عضو بالمكتب السياسي لحزب ''البام''، طالب بعدم ذكر إسمه، أن الواقعة تعد خطيرة ويصعب تجاوزها بسهولة في ظل الأوضاع الحالية، حيث أكد ذات العضو بأن البرلماني يتوفر على جميع الصلاحيات والإمكانات لطرح قضيته في البرلمان ومع الحكومة، لكن الخطوة التي إعتمدها ستكون لها إنعكاسات سلبية على الحزب وعليه هو شخصيا.





