مؤثر..غرق ثلاثة تلاميذ في صهريج ماء قبل ساعات من إمتحانات الثالثة إعدادي بتارودانت ﻿

إهتز دوار الكفيفات بإقليم تارودانت، يوم أمس الأربعاء على فاجعة مصرع ثلاثة أطفال، كانو يسبحون داخل صهريج للماء بإحدى الضيعات الفلاحية، تزامنا وإستعدادهم لإجتياز إمتحانات الثالثة إعدادي التي

شوف تيفي

إهتز دوار الكفيفات بإقليم تارودانت، يوم أمس الأربعاء على فاجعة مصرع ثلاثة أطفال، كانو يسبحون داخل صهريج للماء بإحدى الضيعات الفلاحية، تزامنا وإستعدادهم لإجتياز إمتحانات الثالثة إعدادي التي إنطلقت صبيحة اليوم الخميس.

وأضاف أحد أقارب الضحايا، أنه لحدود هذه اللحظات فالتفاصيل الكاملة وراء الواقعة غير معروفة، وأن التلاميذ كانوا يستعدون لإجتياز إمتحانات الثالثة إعدادي، لكن إرتفاع درجات الحرارة، دفعهم إلى محاولة السباحة والإستمتاع بلحظة برودة تحولت إلى مأساة، في ظل غياب أي مرافق للعب الأطفال.

وحسب مصادر مطلعة، فالضحايا كانوا مقبلين على اجتياز امتحانات السنة التاسعة إعدادي الاشهادية، وكانوا بصدد الاستمتاع بالسباحة بالصهريج المذكور، لكن في لمح البصر غرق اثنين منهم، ولم يكن أمام الثالث سوى العودة إلى الصهريج للبحث عن أصدقائه، ليلتحق بهم هو الآخر