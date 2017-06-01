ترمضينة خايبة بزاف: أب يطلق النار على ابنه قبل آذان المغرب بمدينة أحفير ﻿

شهدت منطقة بتغجيرت الموجودة جنوب مدينة أحفير بحوالي 14 كلم، أمس الأربعاء، دقائق قبل آذان المغرب، وقوع حادث خطير، بطله شخص في عقده الخامس، أقدم على إطلاق الرصاص على ابنه بواسطة بندقية صيد.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة بتغجيرت الموجودة جنوب مدينة أحفير بحوالي 14 كلم، أمس الأربعاء، دقائق قبل آذان المغرب، وقوع حادث خطير، بطله شخص في عقده الخامس، أقدم على إطلاق الرصاص على ابنه بواسطة بندقية صيد.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الإبن البالغ من العمر 23سنة، دخل في خلاف حاد مع والده، ليقوم هذا الأخير في لحظة غضب بإطلاق الرصاص على فلدة كبده الذي أصيب بجرح على مستوى اليد.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة بعد إيقاف الأب، بينما تم نقل الابن إلى المستشفى الإقليمي بالدراق لتلقي الإسعافات الضرورية.





