برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة على إثر الحريق الذي اندلع في برج سكني بلندن ﻿

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى تيريزا ماي الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة، على إثر الحريق المروع الذي اندلع في برج سكني بمدينة لندن والذي خلف عددا من الضحايا.



"شوف تيفي"+"و م ع"



بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى تيريزا ماي الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة، على إثر الحريق المروع الذي اندلع في برج سكني بمدينة لندن والذي خلف عددا من الضحايا.



وأعرب الملك، في هذه البرقية، لتيريزا ماي ومن خلالها للأسر المكلومة ولمجموع الشعب البريطاني الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن يتقبل الضحايا في ملكوته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية للسفارة والقنصلية العامة للمغرب بلندن من أجل تتبع الوضع عن قرب وتقديم كافة الدعم والمساعدة اللازمين للمهاجرين المغاربة الذين يوجدون من بين الضحايا.



