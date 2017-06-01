هام للمغاربة..ردارات ذكية لرصد خرق الإشارات الضوئية و علامات التجاوز ﻿

تتجه وزارة النقل و التجهيز نحو تشديد إجراءات المراقبة في مختلف المقاطع الطرقية من خلال إبرام صفقة لإقتناء ردارات ذكية تمكن من إنجاز عمليات مراقبة نوعية في نقط طرقية محددة على خلاف الرادارات التي

شوف تيفي:

تتجه وزارة النقل و التجهيز نحو تشديد إجراءات المراقبة في مختلف المقاطع الطرقية من خلال إبرام صفقة لإقتناء ردارات ذكية تمكن من إنجاز عمليات مراقبة نوعية في نقط طرقية محددة على خلاف الرادارات التي تقوم فقط برصد تجاوز السرعة المحددة.

و كشف كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف في حوار أجرته معه يومية المساء،أن هذه الصفقة تستهدف اقتناء ردارات متطورة ستمكن من رصد عدم احترام السائقين للإشارات الضوئية داخل المناطق الحضرية، حيت ستلتقط هذه الردارات صورة للوحة تسجيل السيارة المعنية بمخالفة قانون السير بمخالفة قانون السير، على أن يتوصل السائق بإشعار عن هذه المخالفة خلال ثلاث دقائق فقط.





