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مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون حول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 20:12 مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون حول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية | بوليتيك
مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون حول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية
تدارس مجلس الحكومة ووافق، اليوم الخميس خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو1991 من قبل

شوف تيفي:

 

تدارس مجلس الحكومة ووافق، اليوم الخميس خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى الانضمام إلى المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، والهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي لدول القارة بغاية إنشاء جماعة اقتصادية إفريقية توزع ثمار التعاون بين الدول الأعضاء على نحو منصف وعادل ينهض بتنمية اقتصادية متوازنة في جميع أنحاء القارة.

كما تدارس المجلس، وقرر الاستمرار في مناقشة، مشروع قانون رقم 17-35 يوافق بموجبه على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الأفريقي، المعتمد بمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003.


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