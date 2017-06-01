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المبادرة المدنية من أجل الريف: لا نعتقد أن عملية التعذيب الممنهج وقعت في حق معتقلي الحسيمة

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 19:52 المبادرة المدنية من أجل الريف: لا نعتقد أن عملية التعذيب الممنهج وقعت في حق معتقلي الحسيمة | مجتمع
المبادرة المدنية من أجل الريف: لا نعتقد أن عملية التعذيب الممنهج وقعت في حق معتقلي الحسيمة
قال صلاح الوديع بمناسبة عقد أعضاء المبادرة المدنية من أجل الريف ، صباح يومه الخميس، لندوة صحفية بالرباط، إن المبادرة لا تعتقد وقوع تعذيب ممنهج في حق معتقلي الحسيمة، لكن لا يستعبد وقوع تعنيف في حق

"شوف تيفي":

قال صلاح الوديع بمناسبة عقد أعضاء المبادرة المدنية من أجل الريف ، صباح يومه الخميس، لندوة صحفية بالرباط، إن المبادرة لا تعتقد وقوع تعذيب ممنهج في حق معتقلي الحسيمة، لكن لا يستعبد وقوع تعنيف في حق البعض بالحسمية، وهو أمر لم يتم معاينته وفي حال وقوعه فعلى الأمن الوصول إلى الحقيقة دون المساس بالأشخاص.

وطالب الوديع كذلك في تصريحه لـ "شوف تيفي" بأن المبادرة تعمل من أجل ضمان احترام جميع المساطر، داعيا في الوقت ذاته إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في المسيرات الاحتجاجية السلمية.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى هذه الندوة فقد تم عقدها بحضور 21 حقوقي مدني على رأسهم صلاح الدين الوديع، حيث تم التطرق خلالها لمجموعة من التوصيات التي تهم الحركة الاحتجاجية والمطلبية للريف، كالحرص على سلميتها والتبرؤ من كل أعمال العنف لفظا أو سلوكا مع ضرورة احترام الرأي الآخر.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المباردة المدنية من أجل الريف معتقلي الحسيمة المسيرات الاحتجاجية

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