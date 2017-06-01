إستنفار وسط قيادات ''البام'' للإطمئنان على صحة البرلماني الذي أشعل النار في جسده ببنجرير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن وفدا عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بقيادة، البرلماني ''العربي المحرشي'' يتوجه لمدينة مراكش في هذه اللحظات، للإطمئنان على صحة البرلماني باسم الحزب ''عبد اللطيف الزعيم

شوف تيفي





علمت ''شوف تيفي'' أن وفدا عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بقيادة، البرلماني ''العربي المحرشي'' يتوجه لمدينة مراكش في هذه اللحظات، للإطمئنان على صحة البرلماني باسم الحزب ''عبد اللطيف الزعيم الذي أضرم النار في جسده قبل قليل من زوال يومه الخميس 15 يونيو.



وأصيب البرلماني المثير للجدل بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى الأطراف والصدر، حيث تم نقله إلى إحدى المصحات الخاصة بحي جليز بمدينة مراكش، فيما إستغربت أغلب قيادات حزب ''التراكتور'' من تصرف نائبهم البرلماني، مادفعهم إلى الإستنفار، وبعث رئيس مؤسسة منتخبي الحزب ''العربي المحرشي ''.





