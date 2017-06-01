عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة ﻿

شهدت مدينة وجدة، قبل قليل من يومه الخميس، حادثة سير جد خطيرة، نتيجة وقوع اصطدام عنيف بين سيارة أجرة صغيرة و حافلة للنقل المدرسي الخصوصي .

"شوف تيفي"

شهدت مدينة وجدة، قبل قليل من يومه الخميس، حادثة سير جد خطيرة، نتيجة وقوع اصطدام عنيف بين سيارة أجرة صغيرة و حافلة للنقل المدرسي الخصوصي .

و حسب مصادر مطلعة لـ "شوف تيفي" ، فإن الحادثة التي وقعت بين سيارة أجرة وحافلة للنقل المدرسي “بحي ليزيريس”، لم تخلف أي خسائر بشرية ، إلا أنها أسفرت عن إصابة تلاميذ بجروح خفيفة، بالإضافة إلى تعرض السيارتين لخسائر مادية.

وأضاف المصدر ذاته أن العناصر الأمنية، حلت بعين المكان، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الأطفال المصابين و سائق الحافلة بعدة جروح طفيفة إلى مستشفى محمد الساس لتلقي العلاجات الأولية، بينما فتحت العناصر الأمنية تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.