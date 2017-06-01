 عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المبادرة المدنية من أجل الريف: لا نعتقد أن عملية التعذيب الممنهج وقعت في حق معتقلي الحسيمة | مجتمع

المبادرة المدنية من أجل الريف: لا نعتقد أن عملية التعذيب الممنهج وقعت في حق معتقلي الحسيمة

إستنفار وسط قيادات البام للإطمئنان على صحة البرلماني الذي أشعل النار في جسده ببنجرير | بوليتيك

إستنفار وسط قيادات ''البام'' للإطمئنان على صحة البرلماني الذي أشعل النار في جسده ببنجرير

عاجل وهام للمغاربة.. 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر في هذا المشروع الكبير | اقتصاد

عاجل وهام للمغاربة.. 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر في هذا المشروع الكبير

عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة

رسميا:بعد الحسيمة.. زيارات إستطلاعية لجميع المناطق النائية بالمغرب من طرف وزراء حكومة العثماني | بوليتيك

رسميا:بعد الحسيمة.. زيارات إستطلاعية لجميع المناطق النائية بالمغرب من طرف وزراء حكومة العثماني

رد فعل غير متوقع من ريهام سعيد بعد معرفة مقلب #رامز_تحت_الأرض ! | ثقافة و فنون

رد فعل غير متوقع من ''ريهام سعيد'' بعد معرفة مقلب #رامز_تحت_الأرض !

احداث غريبة حدثت لرامز بعد اختياره ريهام سعيد ضحية رامز تحت الأرض | ثقافة و فنون

احداث غريبة حدثت لرامز بعد اختياره ريهام سعيد ضحية رامز تحت الأرض

ايمانويل ماكرون يغادر أرض الوطن في ختام زيارته الأولى للمغرب | بوليتيك

ايمانويل ماكرون يغادر أرض الوطن في ختام زيارته الأولى للمغرب

عاجل: الحكومة تلتزم بتنزيل البرامج والمشاريع المبرمجة في مدينة الحسيمة في آجالها المحددة | بوليتيك

عاجل: الحكومة تلتزم بتنزيل البرامج والمشاريع المبرمجة في مدينة الحسيمة في آجالها المحددة

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 19:32 عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة | حوادث و حقوق
عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة
شهدت مدينة وجدة، قبل قليل من يومه الخميس، حادثة سير جد خطيرة، نتيجة وقوع اصطدام عنيف بين سيارة أجرة صغيرة و حافلة للنقل المدرسي الخصوصي .

"شوف تيفي"

شهدت مدينة وجدة، قبل قليل من يومه الخميس، حادثة سير جد خطيرة، نتيجة وقوع اصطدام عنيف بين سيارة أجرة صغيرة و حافلة للنقل المدرسي الخصوصي .

و حسب مصادر مطلعة لـ "شوف تيفي" ، فإن الحادثة التي وقعت بين سيارة أجرة وحافلة للنقل المدرسي “بحي ليزيريس”، لم تخلف أي خسائر بشرية ، إلا أنها أسفرت عن إصابة تلاميذ بجروح خفيفة، بالإضافة إلى تعرض السيارتين لخسائر مادية.

وأضاف المصدر ذاته أن العناصر الأمنية، حلت بعين المكان، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الأطفال المصابين و سائق الحافلة بعدة جروح طفيفة إلى مستشفى محمد الساس لتلقي العلاجات الأولية، بينما فتحت العناصر الأمنية تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النقل المدرسي سيارة أجرة عناصر الوقاية المدنية خسائر مادية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أحد أهم مدن الشمال بالمغرب..وهذا عدد القتلى والمصابين+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أحد أهم مدن الشمال بالمغرب..وهذا عدد القتلى والمصابين+تفاصيل مؤلمة

فيديو جد خطير يهز المغاربة: وفاة سيدات خلال الولادة بمستشفى محمد الخامس بطنجة ومُتضررة تدخل في حالة هستيرية بغينا الملك ديالنا وسيدنا يشوف هاذ المنكر | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز المغاربة: وفاة سيدات خلال الولادة بمستشفى محمد الخامس بطنجة ومُتضررة تدخل في حالة هستيرية '' بغينا الملك ديالنا وسيدنا يشوف هاذ المنكر''

صادم ..مركز للتدليك في أرقى حي بالبيضاء يُقدم خدمات جنسية مُقابل800 درهم في رمضان | حوادث و حقوق

صادم ..مركز للتدليك في أرقى حي بالبيضاء يُقدم خدمات جنسية مُقابل800 درهم في رمضان

مؤلم .. بالموازاة مع احتجاز خادمات مغربيات في السعودية: انتشار فيديو لسعودي يعذب خادمة بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب | حوادث و حقوق

مؤلم .. بالموازاة مع احتجاز خادمات مغربيات في السعودية: انتشار فيديو لسعودي يعذب خادمة بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فطور مع ولاد الشعب..عبدالرحيم قصة حارس سيارات حكمات عليه الظروف يدوز رمضان فالزنقة ..شوفو حكايتو | نفطرو مع ولاد الشعب
منذ 3 دقائق

فطور مع ولاد الشعب..''عبدالرحيم'' قصة حارس سيارات حكمات عليه الظروف يدوز رمضان فالزنقة ..شوفو حكايتو

أشنو قال الدين:واش الريحة كـتفطر فرمضان؟ | أش قال الدين فـ...

أشنو قال الدين:واش الريحة كـتفطر فرمضان؟

بالفيديو..أجواء رائعة في مسجد الحسن الثاني خلال صلاة التراويح وهاشنو قالو المُصلين | خارج البلاطو

بالفيديو..أجواء رائعة في مسجد الحسن الثاني خلال صلاة التراويح وهاشنو قالو المُصلين

فيديو من الأرشيف..عندما أعلن البرلماني عن حزب البام الذي أحرق نفسه ببنجرير حالة الحرب في المغرب | بــووز

فيديو من الأرشيف..عندما أعلن البرلماني عن حزب البام الذي أحرق نفسه ببنجرير حالة الحرب في المغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المبادرة المدنية من أجل الريف: لا نعتقد أن عملية التعذيب الممنهج وقعت في حق معتقلي الحسيمة | مجتمع
منذ 8 دقائق

المبادرة المدنية من أجل الريف: لا نعتقد أن عملية التعذيب الممنهج وقعت في حق معتقلي الحسيمة

إستنفار وسط قيادات البام للإطمئنان على صحة البرلماني الذي أشعل النار في جسده ببنجرير | بوليتيك

إستنفار وسط قيادات ''البام'' للإطمئنان على صحة البرلماني الذي أشعل النار في جسده ببنجرير

عاجل وهام للمغاربة.. 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر في هذا المشروع الكبير | اقتصاد

عاجل وهام للمغاربة.. 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر في هذا المشروع الكبير

عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.