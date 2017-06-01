رسميا:بعد الحسيمة.. زيارات إستطلاعية لجميع المناطق النائية بالمغرب من طرف وزراء حكومة العثماني ﻿

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صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال المجلس الحكومي الذي جرى اليوم الخميس 15 يونيو ، بأن وفودا تتشكل من الوزراء ستقوم بزيارة جميع المناطق بالمغرب للوقوف على الحاجيات والمشاريع التي ستنجزها الحكومة، غلى شاكلة الوفد الوزاري الذي زار مدينة الحسيمة مؤخرا.
ودعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال المجلس الحكومي، أعضاء الحكومة إلى التواصل مع الصحافة وتزويد الإعلاميين بالمعلومات في الوقت المناسب، كما أجاب العثماني خلال كلمته على مختلف التساؤلات والشبهات والرد على الإشاعات بهدوء عبر إعطاء المعلومات الدقيقة.
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