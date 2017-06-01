 عاجل: الحكومة تلتزم بتنزيل البرامج والمشاريع المبرمجة في مدينة الحسيمة في آجالها المحددة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المبادرة المدنية من أجل الريف: لا نعتقد أن عملية التعذيب الممنهج وقعت في حق معتقلي الحسيمة | مجتمع

المبادرة المدنية من أجل الريف: لا نعتقد أن عملية التعذيب الممنهج وقعت في حق معتقلي الحسيمة

إستنفار وسط قيادات البام للإطمئنان على صحة البرلماني الذي أشعل النار في جسده ببنجرير | بوليتيك

إستنفار وسط قيادات ''البام'' للإطمئنان على صحة البرلماني الذي أشعل النار في جسده ببنجرير

عاجل وهام للمغاربة.. 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر في هذا المشروع الكبير | اقتصاد

عاجل وهام للمغاربة.. 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر في هذا المشروع الكبير

عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة

رسميا:بعد الحسيمة.. زيارات إستطلاعية لجميع المناطق النائية بالمغرب من طرف وزراء حكومة العثماني | بوليتيك

رسميا:بعد الحسيمة.. زيارات إستطلاعية لجميع المناطق النائية بالمغرب من طرف وزراء حكومة العثماني

رد فعل غير متوقع من ريهام سعيد بعد معرفة مقلب #رامز_تحت_الأرض ! | ثقافة و فنون

رد فعل غير متوقع من ''ريهام سعيد'' بعد معرفة مقلب #رامز_تحت_الأرض !

احداث غريبة حدثت لرامز بعد اختياره ريهام سعيد ضحية رامز تحت الأرض | ثقافة و فنون

احداث غريبة حدثت لرامز بعد اختياره ريهام سعيد ضحية رامز تحت الأرض

ايمانويل ماكرون يغادر أرض الوطن في ختام زيارته الأولى للمغرب | بوليتيك

ايمانويل ماكرون يغادر أرض الوطن في ختام زيارته الأولى للمغرب

عاجل: الحكومة تلتزم بتنزيل البرامج والمشاريع المبرمجة في مدينة الحسيمة في آجالها المحددة | بوليتيك

عاجل: الحكومة تلتزم بتنزيل البرامج والمشاريع المبرمجة في مدينة الحسيمة في آجالها المحددة

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

عاجل: الحكومة تلتزم بتنزيل البرامج والمشاريع المبرمجة في مدينة الحسيمة في آجالها المحددة

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 18:47 عاجل: الحكومة تلتزم بتنزيل البرامج والمشاريع المبرمجة في مدينة الحسيمة في آجالها المحددة | بوليتيك
عاجل: الحكومة تلتزم بتنزيل البرامج والمشاريع المبرمجة في مدينة الحسيمة في آجالها المحددة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ملتزمة بتسريع تنزيل البرامج والمشاريع التنموية

شوف تيفي:

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ملتزمة بتسريع تنزيل البرامج والمشاريع التنموية المبرمجة على مستوى مدينة الحسيمة واحترام آجال التنفيذ بدقة.

واستعرض الوزير خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة عددا من المشاريع المبرمجة في هذا الصدد مذكرا على سبيل المثال المستشفى متعدد التخصصات الذي يبلغ غلافه المالي 374 مليون درهم والذي انطلقت أشغاله في 28 أبريل 2017 وأشغال بناء 34 مركزا صحيا بينها 28 ستتم تهيئتها بقيمة أزيد من 26 مليون درهم.

كما أشار الخلفي إلى المركز الجهوي للأنكولوجيا، الذي يخضع الآن للتوسعة وتعزيز الأجهزة به بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم ، فضلا عن تهيئة خمس دور للأمومة ومركز تصفية الكلي بمدينة إمزورن.

وقال إن نفس المجهود يبذل في قطاعات أخرى من قبيل التعليم والرياضة والتأهيل المجالي والأوقاف، مضيفا أن المعطيات تفيد بأن 522 مشروع موزعة على 14 مجال 286 منها في طور الإنجاز و236 في طور الانطلاق.

وأكد أن الأمر يتعلق بورش كبير تمت التعبئة له لكي يتحقق على مستوى مختلف مناطق المملكة.

وخلص الخلفي إلى أن هناك مسارا تنمويا يقوم على تسريع المشاريع وتتبعها، مشددا على أن الحكومة حريصة على الحوار والإنصات وتنوه بأية مبادرة في هذا الاتجاه.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مسار الحسيمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إستنفار وسط قيادات البام للإطمئنان على صحة البرلماني الذي أشعل النار في جسده ببنجرير | بوليتيك

إستنفار وسط قيادات ''البام'' للإطمئنان على صحة البرلماني الذي أشعل النار في جسده ببنجرير

رسميا:بعد الحسيمة.. زيارات إستطلاعية لجميع المناطق النائية بالمغرب من طرف وزراء حكومة العثماني | بوليتيك

رسميا:بعد الحسيمة.. زيارات إستطلاعية لجميع المناطق النائية بالمغرب من طرف وزراء حكومة العثماني

ايمانويل ماكرون يغادر أرض الوطن في ختام زيارته الأولى للمغرب | بوليتيك

ايمانويل ماكرون يغادر أرض الوطن في ختام زيارته الأولى للمغرب

عاجل..هذا ما قاله رئيس الحكومة بخصوص مشاريع الحسيمة | بوليتيك

عاجل..هذا ما قاله رئيس الحكومة بخصوص مشاريع الحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قلب دفاع فريق الدفاع الحسني الجديدي علي بنعمر يدخل في مواجهات مع مشجع الدفاع..شوفو أشنو وقع | طاخ فالفخ مع شوف تيفي
منذ 1 دقيقة

قلب دفاع فريق الدفاع الحسني الجديدي علي بنعمر يدخل في مواجهات مع مشجع الدفاع..شوفو أشنو وقع

فطور مع ولاد الشعب..عبدالرحيم قصة حارس سيارات حكمات عليه الظروف يدوز رمضان فالزنقة ..شوفو حكايتو | نفطرو مع ولاد الشعب

فطور مع ولاد الشعب..''عبدالرحيم'' قصة حارس سيارات حكمات عليه الظروف يدوز رمضان فالزنقة ..شوفو حكايتو

أشنو قال الدين:واش الريحة كـتفطر فرمضان؟ | أش قال الدين فـ...

أشنو قال الدين:واش الريحة كـتفطر فرمضان؟

بالفيديو..أجواء رائعة في مسجد الحسن الثاني خلال صلاة التراويح وهاشنو قالو المُصلين | خارج البلاطو

بالفيديو..أجواء رائعة في مسجد الحسن الثاني خلال صلاة التراويح وهاشنو قالو المُصلين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المبادرة المدنية من أجل الريف: لا نعتقد أن عملية التعذيب الممنهج وقعت في حق معتقلي الحسيمة | مجتمع
منذ 10 دقائق

المبادرة المدنية من أجل الريف: لا نعتقد أن عملية التعذيب الممنهج وقعت في حق معتقلي الحسيمة

إستنفار وسط قيادات البام للإطمئنان على صحة البرلماني الذي أشعل النار في جسده ببنجرير | بوليتيك

إستنفار وسط قيادات ''البام'' للإطمئنان على صحة البرلماني الذي أشعل النار في جسده ببنجرير

عاجل وهام للمغاربة.. 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر في هذا المشروع الكبير | اقتصاد

عاجل وهام للمغاربة.. 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر في هذا المشروع الكبير

عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير خطيرة: اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة للنقل مدرسي بوجدة

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.