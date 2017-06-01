انفجار بالصين والضحايا أطفال ﻿

أسفر انفجار ضخم وقع أمام مدرسة للأطفال بجيانغتشو شرق الصين يومه الخميس عن سبعة قتلى وإصابة حوالي 66 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث أفادت الشرطة الصينية أنه تم فتح تحقيق معمق للتعرف عن أسباب

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أسفر انفجار ضخم وقع أمام مدرسة للأطفال بجيانغتشو شرق الصين يومه الخميس عن سبعة قتلى وإصابة حوالي 66 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث أفادت الشرطة الصينية أنه تم فتح تحقيق معمق للتعرف عن أسباب الإنفجار الذي وقع بعد الظهر عند خروج الأطفال من المدرسة.

وذكرت المصادر ذاتها أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

ومن جهة آخرى أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية على الإنترنت العديد من النساء والأطفال جالسين على الأرض وبعضهم فاقد للوعي، كما أشارت نفس التقارير أن وهذه المأساة تأتي بعد أسابيع من وقوع حادث آخر في حضانة في الصين.