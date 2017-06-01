تتويج البروفسور المغربي عدنان رمال بمسابقة المبتكر الأوربي لسنة 2017 ﻿

تُوِج صباح اليوم الخميس البروفسور المغربي عدنان رمال بجائزة المبتكر الأوروبي لسنة 2017 بمدينة البندقية الإيطالية، وذلك بعد اكتشافه عقارا معززا بمضادات حيوية يستفيد من الخصائص الطبية الطبيعية

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تُوِج صباح اليوم الخميس البروفسور المغربي عدنان رمال بجائزة المبتكر الأوروبي لسنة 2017 بمدينة البندقية الإيطالية، وذلك بعد اكتشافه عقارا معززا بمضادات حيوية يستفيد من الخصائص الطبية الطبيعية للنباتات إلى جانب قدرات المضادات الحيوية التقليدية على قتل الميكروبات وإضعافها، وذلك بعد مرور 30 سنة من البحث المعمق.

البروفسور والمخترع المغربي كان في وقت سابق قد صرح أن العقار المذكور الذي تم اكتشافه بعد سنوات من البحث سيكون قريباً في سوق الأدوية، بعدما وافقت إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأدوية إلى تحويله إلى دواء يعالج الأمراض التعفنية.

تجدر الإشارة إلى أن البروفيسور عدنان رمال، حاصل على الدكتوراه في علم الأدوية الجزيئي من جامعة باريس، و هو يشغل الآن منصب أستاذ علم الأحياء بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.