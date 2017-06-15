عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أحد أهم مدن الشمال بالمغرب..وهذا عدد القتلى والمصابين+تفاصيل مؤلمة ﻿

شهدت منطقة العروي ضواحي مدينة الناظور، قبل قليل من يومه الخميس، فاجعة حقيقية، عقب سقوط سقف بناية في طور التشييد على مجموعة من عمال البناء، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة العروي ضواحي مدينة الناظور، قبل قليل من يومه الخميس، فاجعة حقيقية، عقب سقوط سقف بناية في طور التشييد على مجموعة من عمال البناء، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" بهذا الخصوص من مصدرها، فإن مجموعة من العمال، كانوا يقومون بعملهم العادي في تشييد سقف محل تجاري يوجد بالقرب من سوق الأحد بالعروي، قبل أن يتفاجأ الجميع بسقوط القضبان الحديدية عليهم، ما تسبب في وفاة عامل بناء على الفور.

وأضاف المصدر ذاته أن المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محمد السادس بالعروي، بينما قامت المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة المؤلمة.