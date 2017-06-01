 فيديو جد خطير يهز المغاربة: وفاة سيدات خلال الولادة بمستشفى محمد الخامس بطنجة ومُتضررة تدخل في حالة هستيرية '' بغينا الملك ديالنا وسيدنا يشوف هاذ المنكر'' ﻿
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فيديو جد خطير يهز المغاربة: وفاة سيدات خلال الولادة بمستشفى محمد الخامس بطنجة ومُتضررة تدخل في حالة هستيرية '' بغينا الملك ديالنا وسيدنا يشوف هاذ المنكر''

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 17:55 فيديو جد خطير يهز المغاربة: وفاة سيدات خلال الولادة بمستشفى محمد الخامس بطنجة ومُتضررة تدخل في حالة هستيرية بغينا الملك ديالنا وسيدنا يشوف هاذ المنكر | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير يهز المغاربة: وفاة سيدات خلال الولادة بمستشفى محمد الخامس بطنجة ومُتضررة تدخل في حالة هستيرية '' بغينا الملك ديالنا وسيدنا يشوف هاذ المنكر''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إن تفاصيله تم تصويرها أخيرا، بمستشفى محمد الخامس عقب وفاة ثلاثة سيدات خلال الولادة، ما أثار فوضى عارمة بداخلها نتيجة احتجاج أسرة

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إن تفاصيله تم تصويرها أخيرا، بمستشفى محمد الخامس عقب وفاة ثلاثة سيدات خلال الولادة، ما أثار فوضى عارمة بداخلها نتيجة احتجاج أسرة إحدى المتوفيات.

ويظهر هذا الفيديو المؤلم الذي يهز النفوس ويدمي القلوب سيدة وهي تصرخ وسط المستشفى، وتناشد الملك محمد السادس للتدخل وإيقاف نزيف الوفيات داخل قسم الولادة، قبل أن تقوم وهي في حالة هستيرية بمحاولة تكسير إحدى البوابات.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب العديد من النشطاء وزارة الصحة بفتح تحقيق فوري ومستعجل للكشف عن حقيقة وفاة سيدات داخل قسم الولادة، معبرين في الوقت ذاته عن حزنهم لحال السيدة التي كانت تصرخ وهي تذرف الدموع بحرارة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مستشفى محمد الخامس طنجة قسم الولادة الوفيات

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