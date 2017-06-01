صادم ..مركز للتدليك في أرقى حي بالبيضاء يُقدم خدمات جنسية مُقابل800 درهم في رمضان ﻿

شوف تيفي:م غ
توصلت "شوف تيفي" بشكاية غريبة من طرف عاملة في إحدى أرقى صالات التدليك تقع بمدينة الدارالبيضاء، تُفيد أن المركز يقدم خدمات جنسية في رمضان.
و قالت المتحدثة التي فضلت عدم الإشارة إلى صفتها و إسمها، إن الزبناء يحلون بالمركز على أساس التدليك و تُقدم لهم خدمات جنسية بمقابل مادي يصل إلى 800 درهم خلال شهر رمضان.
و كشفت العاملة داخل المركز،أن ما يقوم به المدير المسؤول عن المركز يخرج عن القانون و الأخلاق مضيفة أن عدد كبير من الزبناء غادروا المركز بعد اكتشاقهم هذه الممارسات الغير أخلاقية.
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