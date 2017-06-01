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صادم ..مركز للتدليك في أرقى حي بالبيضاء يُقدم خدمات جنسية مُقابل800 درهم في رمضان

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 17:36 صادم ..مركز للتدليك في أرقى حي بالبيضاء يُقدم خدمات جنسية مُقابل800 درهم في رمضان | حوادث و حقوق
صادم ..مركز للتدليك في أرقى حي بالبيضاء يُقدم خدمات جنسية مُقابل800 درهم في رمضان
توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية غريبة من طرف عاملة في إحدى أرقى صالات التدليك تقع بمدينة الدارالبيضاء، تُفيد أن المركز يقدم خدمات جنسية في رمضان.

شوف تيفي:م غ

توصلت "شوف تيفي" بشكاية غريبة من طرف عاملة في إحدى أرقى صالات التدليك تقع بمدينة الدارالبيضاء، تُفيد أن المركز يقدم خدمات جنسية في رمضان.
و قالت المتحدثة التي فضلت عدم الإشارة إلى صفتها و إسمها، إن الزبناء يحلون بالمركز على أساس التدليك و تُقدم لهم خدمات جنسية بمقابل مادي يصل إلى 800 درهم خلال شهر رمضان.

و كشفت العاملة داخل المركز،أن ما يقوم به المدير المسؤول عن المركز يخرج عن القانون و الأخلاق مضيفة أن عدد كبير من الزبناء غادروا المركز بعد اكتشاقهم هذه الممارسات الغير أخلاقية.



‫شوف تيفي

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