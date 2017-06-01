''التوحيد والإصلاح'' تدخل على خط احتجاجات الريف ﻿

أصدرت حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، مبادرة تحت عنوان ''نداء من أجل كرامة المواطن واستقرار الوطن'' بعد تتبعها باهتمام بالغ تطورات الحراك الذي تشهده الحسيمة وضواحيها.

شوف تيفي



أصدرت حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، مبادرة تحت عنوان "نداء من أجل كرامة المواطن واستقرار الوطن" بعد تتبعها باهتمام بالغ تطورات الحراك الذي تشهده الحسيمة وضواحيها.



وأوضحت الحركة من خلال ندائها، بكون مدينة الحسيمة ونواحيها تشهد احتجاجات سلمية دامت شهورا، وانطلقت بشكل عفوي وسلمي، وذلك تفاعلا مع حدث مقتل "المرحوم محسن فكري"، الذي "إنضاف إلى ما تراكم من مظالم تاريخية وسياسات مختلة ومحاولات للضبط والتحكم في اختيارات المواطنين، وما تلا ذلك من تطورات أفضت إلى صياغة مطالب اقتصادية واجتماعية استقطبت فئات شعبية واسعة في المدينة ونواحيها، وحظيت بدعم ومؤازرة في عدد من مدن المملكة توجت بمسيرة وطنية يوم 11 يونيو 2017 نقلت الحراك من بعده الجغرافي والمناطقي إلى أفقه الوطني الوحدوي والتضامني".



ونوهت الحركة من خلال ندائها، "بنهج التبصر والحكمة الذي تفاعلت به السلطات العمومية مع الإحتجاجات ، وذلك لأزيد من سبعة أشهر الماضية، فإنها تعرب عن قلقها الشديد من مجريات الأحداث الأخيرة الناجمة عن تغليب المقاربة الأمنية وإيلائها الصدارة على باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والحقوقية، وما أفضت إليه من توسع في الاعتقالات ومبالغة في الاتهامات وتشدد في المعالجات التي من شأنها أن توتر الأجواء وتعقد الأوضاع" .



ودعت الحركة، " السلطات المعنية إلى اعتماد معالجة شاملة تنحاز إلى قيم الحوار والتفاهم والتشارك وتغلب المنطق التنموي على المنطق الأمني وتنتصر للبعد الحقوقي والسياسي على البعد الجنائي والزجري في نطاق الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة عنه، وإعمالا للمفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه الخطاب الملكي في أكتوبر 1999 وما يتطلبه من احتكاك مباشر بالمواطنين وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة.