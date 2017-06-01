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عاجل.. ناشطان ''بحراك - الريف'' أمام الوكيل العام بإستئنافية الدار البيضاء

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 16:48 عاجل.. ناشطان بحراك - الريف أمام الوكيل العام بإستئنافية الدار البيضاء | بوليتيك
عاجل.. ناشطان ''بحراك - الريف'' أمام الوكيل العام بإستئنافية الدار البيضاء
كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي ''حراك – الريف'' أن معتقلين سيمثلان بعد لحظات أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي "حراك – الريف" أن معتقلين سيمثلان بعد لحظات أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف ذات المصدر، أن كلا من المعتقلة "م،ج" والمعتقل "ر،ج" سيحالان بعد قليل على محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بعد الإنتهاء من التحقيق معهما من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية، وكذا إنتهاء مدة الحراسة النظرية، حيث ثم إعتقال المتهمين منذ الأسبوع الماضي بمنطقة الريف.

وأوضح ذات المصدر، أنه في الغالب، سيتم إحالة المتهمين على قاضي التحقيق بالمحكمة، والذي قد يقرر بعد الإستنطاق الأولي معهم إما إحالتهم على سجن عكاشة أو متابعتهم في حالة سراح.

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