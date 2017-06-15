بالصورة..الفيزازي يصف مسيرة الرباط التضامنية مع الحسيمة بالمسيرة الكوميدية..وها علاش ﻿

وصف الشيخ السلفي محمد الفيزازي المسيرة التضامنية مع الحسيمة ومعتقليها والتي جرت فصولها الأسبوع الماضي، بالمسيرة الكوميدية، مؤكدا بأنها كانت بمثابة الخنجر الذي أصاب الحراك في الريف، نظرا لمشاركة

"شوف تيفي"

وصف الشيخ السلفي محمد الفيزازي المسيرة التضامنية مع الحسيمة ومعتقليها والتي جرت فصولها الأسبوع الماضي، بالمسيرة الكوميدية، مؤكدا بأنها كانت بمثابة الخنجر الذي أصاب الحراك في الريف، نظرا لمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي وجماعة العدل والاحسان والنهج الديمقراطي وعشرين فبراير.

وأوضح الفزازي أن التيارات المذكورة لها تاريخ أسود لدى المغاربة، نظرا لما قاموا به من لأموال المواطن وتكريس سياسات استبدادية والتسبب فيما يعاني منه المواطن المغربي.

وكتب الفزازي في تدوينته التي نشرها على حسابه بالفايسبوك" المسيرة الكوميدية التي شهدتها مدينة الرباط كانت بمثابة خنجر في كبد محركي حراك الريف لأنها جمعت وجوه و أطياف تفتقد المصداقية و يكرهها جل المغاربة فحزب الإتحاد الإشتراكي و النهج الديمقراطي و العدل و الإحسان و 20 فبراير و رفاق منيب و عدد من الوجوه السياسية و الحقوقية و النقابية و الفنية و نشطاء الحركة الأمازيغية . كل هؤلاء التيارات و الوجوه لهم تاريخ أسود لدى المغاربة و نعرفهم حق المعرفة لما تركوه في نفوسنا من تاريخ و ماض أسود من نهب أموال الوطن و تكريس سياسات إستبدادية و التسبب في مشاكل يعاني منها المواطن المغربي إلى حد الساعة . إن مشاركة هؤلاء الوجوه القاتمة في المسيرة كانت ضربة قاضية في مصداقية الحراك المهزوز و دقت آخر مسمار في نعشه و شيعته إلى مثواه الأخير".