 بالصورة..الفيزازي يصف مسيرة الرباط التضامنية مع الحسيمة بالمسيرة الكوميدية..وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. ناشطان بحراك - الريف أمام الوكيل العام بإستئنافية الدار البيضاء | بوليتيك

عاجل.. ناشطان ''بحراك - الريف'' أمام الوكيل العام بإستئنافية الدار البيضاء

بالصورة..الفيزازي يصف مسيرة الرباط التضامنية مع الحسيمة بالمسيرة الكوميدية..وها علاش | مجتمع

بالصورة..الفيزازي يصف مسيرة الرباط التضامنية مع الحسيمة بالمسيرة الكوميدية..وها علاش

مؤلم .. بالموازاة مع احتجاز خادمات مغربيات في السعودية: انتشار فيديو لسعودي يعذب خادمة بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب | حوادث و حقوق

مؤلم .. بالموازاة مع احتجاز خادمات مغربيات في السعودية: انتشار فيديو لسعودي يعذب خادمة بطريقة تهز

بالفيديو..شوفو كيفاش كانت أجواء رمضان بالمغرب في السبعينات | بووز

بالفيديو..شوفو كيفاش كانت أجواء رمضان بالمغرب في السبعينات

بالفيديو.أحمد شوقي يعترف..كنت حارك فإسبانيا وعشت الفقر‎ | بووز

بالفيديو.أحمد شوقي يعترف..كنت حارك فإسبانيا وعشت الفقر‎

فيديو فاجعة الرباط الطرقية والتي راح ضحيتها ثلاثة طلاب‎ | بووز

فيديو فاجعة الرباط الطرقية والتي راح ضحيتها ثلاثة طلاب‎

عاجل.. تأجيل النطق بالحكم ضد شباب البيجيدي المُحرضين على الإرهاب بسلا | بوليتيك

عاجل.. تأجيل النطق بالحكم ضد شباب ''البيجيدي المُحرضين على الإرهاب'' بسلا

مثير :بالفيديو والصور..دودة في رحلة للفضاء تعود إلى الأرض برأسين | منوعات

مثير :بالفيديو والصور..دودة في رحلة للفضاء تعود إلى الأرض برأسين

عاجل..نقل القاضي مشقاقة المتهم بتلقي رشوة من سجن عكاشة إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..نقل القاضي مشقاقة المتهم بتلقي رشوة من سجن عكاشة إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بالصورة..الفيزازي يصف مسيرة الرباط التضامنية مع الحسيمة بالمسيرة الكوميدية..وها علاش

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 16:42 بالصورة..الفيزازي يصف مسيرة الرباط التضامنية مع الحسيمة بالمسيرة الكوميدية..وها علاش | مجتمع
بالصورة..الفيزازي يصف مسيرة الرباط التضامنية مع الحسيمة بالمسيرة الكوميدية..وها علاش
وصف الشيخ السلفي محمد الفيزازي المسيرة التضامنية مع الحسيمة ومعتقليها والتي جرت فصولها الأسبوع الماضي، بالمسيرة الكوميدية، مؤكدا بأنها كانت بمثابة الخنجر الذي أصاب الحراك في الريف، نظرا لمشاركة

"شوف تيفي"

وصف الشيخ السلفي محمد الفيزازي المسيرة التضامنية مع الحسيمة ومعتقليها والتي جرت فصولها الأسبوع الماضي، بالمسيرة الكوميدية، مؤكدا بأنها كانت بمثابة الخنجر الذي أصاب الحراك في الريف، نظرا لمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي وجماعة العدل والاحسان والنهج الديمقراطي وعشرين فبراير.

وأوضح الفزازي أن التيارات المذكورة لها تاريخ أسود لدى المغاربة، نظرا لما قاموا به من لأموال المواطن وتكريس سياسات استبدادية والتسبب فيما يعاني منه المواطن المغربي.

وكتب الفزازي في تدوينته التي نشرها على حسابه بالفايسبوك" المسيرة الكوميدية التي شهدتها مدينة الرباط كانت بمثابة خنجر في كبد محركي حراك الريف لأنها جمعت وجوه و أطياف تفتقد المصداقية و يكرهها جل المغاربة فحزب الإتحاد الإشتراكي و النهج الديمقراطي و العدل و الإحسان و 20 فبراير و رفاق منيب و عدد من الوجوه السياسية و الحقوقية و النقابية و الفنية و نشطاء الحركة الأمازيغية . كل هؤلاء التيارات و الوجوه لهم تاريخ أسود لدى المغاربة و نعرفهم حق المعرفة لما تركوه في نفوسنا من تاريخ و ماض أسود من نهب أموال الوطن و تكريس سياسات إستبدادية و التسبب في مشاكل يعاني منها المواطن المغربي إلى حد الساعة . إن مشاركة هؤلاء الوجوه القاتمة في المسيرة كانت ضربة قاضية في مصداقية الحراك المهزوز و دقت آخر مسمار في نعشه و شيعته إلى مثواه الأخير".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشيخ السلفي المسيرة التضامنية الاتحاد الاشتراكي عشرين فبر اير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري من قطر..هاشنو وْقع للمغاربة في قناة بي اين سبورتالقطرية بعد أزمة دول الخليج | مجتمع

حصري من قطر..هاشنو وْقع للمغاربة في قناة ''بي اين سبورت''القطرية بعد أزمة دول الخليج

صادم: بالأرقام .. هذا هو عدد المثليين المغاربة | مجتمع

صادم: بالأرقام .. هذا هو عدد المثليين المغاربة

صادم وبالصور..بعد أدومي: مثلي بيضاوي بوجه مكشوف يثير ضجة قوية بالفايسبوك.. شوفو شنو كايدير | مجتمع

صادم وبالصور..بعد أدومي:'' مثلي '' بيضاوي بوجه مكشوف يثير ضجة قوية بالفايسبوك.. شوفو شنو كايدير

صادم و بالصور.. على المباشر ..مغربية كتكمي الشيشا وتْعرات فرمضان على الفايسبوك | مجتمع

صادم و بالصور.. على المباشر ..مغربية كتكمي الشيشا وتْعرات فرمضان على الفايسبوك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كاميرا خفية مشيتي فيها للمهدي فلان..شاهد لقطة تُبين أنها تمثيل‎ | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

بالفيديو..كاميرا خفية مشيتي فيها للمهدي فلان..شاهد لقطة تُبين أنها تمثيل‎

فيديو من قلب القصر الملكي بالرباط..هكذا استقبل الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و أقام على شرفه مأدبة إفطار | قنوات أخرى

فيديو من قلب القصر الملكي بالرباط..هكذا استقبل الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و أقام على شرفه مأدبة إفطار

شاهد بالفيديو.. بدلة تشعرك بضربات خصمك في لعبة وهو ليس معك.. | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. بدلة تشعرك بضربات خصمك في لعبة وهو ليس معك..

بالفيديو.. شاهد 7 لحظات بالعرض البطيء لو لم تسجل لما صدقها أحد.. | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد 7 لحظات بالعرض البطيء لو لم تسجل لما صدقها أحد..

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. ناشطان بحراك - الريف أمام الوكيل العام بإستئنافية الدار البيضاء | بوليتيك
منذ 6 دقائق

عاجل.. ناشطان ''بحراك - الريف'' أمام الوكيل العام بإستئنافية الدار البيضاء

بالصورة..الفيزازي يصف مسيرة الرباط التضامنية مع الحسيمة بالمسيرة الكوميدية..وها علاش | مجتمع

بالصورة..الفيزازي يصف مسيرة الرباط التضامنية مع الحسيمة بالمسيرة الكوميدية..وها علاش

مؤلم .. بالموازاة مع احتجاز خادمات مغربيات في السعودية: انتشار فيديو لسعودي يعذب خادمة بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب | حوادث و حقوق

مؤلم .. بالموازاة مع احتجاز خادمات مغربيات في السعودية: انتشار فيديو لسعودي يعذب خادمة بطريقة تهز

بالفيديو..شوفو كيفاش كانت أجواء رمضان بالمغرب في السبعينات | بووز

بالفيديو..شوفو كيفاش كانت أجواء رمضان بالمغرب في السبعينات

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.