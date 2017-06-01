مؤلم .. بالموازاة مع احتجاز خادمات مغربيات في السعودية: انتشار فيديو لسعودي يعذب خادمة بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب ﻿

بالموازاة مع قضية احتجاز خادمات مغربيات بالسعودية، نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إن فصوله جرت بإحدى المدن السعودية، حيث قام سعودي بتعذيب خادمته بطريقة بشعة من

"شوف تيفي"

بالموازاة مع قضية احتجاز خادمات مغربيات بالسعودية، نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إن فصوله جرت بإحدى المدن السعودية، حيث قام سعودي بتعذيب خادمته بطريقة بشعة من خلال ربط رجليها بواسطة حبل وضربها بطريقة مهينة.

وفور انتشار هذا الفيديو، استغل المغاربة النشطاء هذه الفرصة لمطالبة السفارة المغربية بمدينة الرياض بالتدخل الفوري والسريع، لإخراج المغربيات من المكان الذي تتواجدن به، في حين طالب آخرون بعض الراغبات في السفر إلى السعودية للعمل كخادمات بمشاهدة الفيديو وأخذ العبرة.

وعلاقة بقضية المغربيات، كشف مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، ربط الاتصال بالخادمات المغربيات المحتجزات، أنهن لا تزلن تعانين من الإهانة ومن الضرب والتجويع بالرغم من ربطهن الاتصال بالسفارة المغربية.