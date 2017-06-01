عاجل.. تأجيل النطق بالحكم ضد شباب ''البيجيدي المُحرضين على الإرهاب'' بسلا ﻿

أجلت محكمة سلا قبل قليل من يومه الخميس، النطق بالحكم في قضية أعضاء شبيبة ''البيجيدي'' المعتقلين بسجن سلا، بعد إعتقالهم بتهم ''الإشادة بمقتل السفير الروسي، والتحريض على الإرهاب''.

شوف تيفي

أجلت محكمة سلا قبل قليل من يومه الخميس، النطق بالحكم في قضية أعضاء شبيبة "البيجيدي" المعتقلين بسجن سلا، بعد إعتقالهم بتهم "الإشادة بمقتل السفير الروسي، والتحريض على الإرهاب".



وأضاف مصدر 'لشوف تيفي" أن ثلاثة من الشباب المعتقلين قد ثم تأجيل النطق في قضيتهم إلى وقت لاحق، فيما لازال المحامون بترافعون داخل قاعة غرفة الجنايات بالمحكمة الإبتدائية بسلا، في قضية إثنين آخرين ينتمون للشبيبة كذلك حددت جلستهم اليوم.



ونظمت شبيبة العدالة والتنمية اليوم صباحا وقفة إحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بسلا، تزامنا وجلسة محاكمة أعضاء بالشبيبة، بعد إشادتهم بمقتل السفير الروسي بالعاصمة التركية أنقرة.