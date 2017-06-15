مثير :بالفيديو والصور..دودة في رحلة للفضاء تعود إلى الأرض برأسين ﻿

كشفت وسائل إعلام عالمية، أن مجموعة من العلماء بجامعة ''تافتس'' الأمريكية، قاموا بإرسال ''دودة'' إلى الفضاء في رحلة امتدت لخمسة أسابيع، وخلال إعادة هذا الدود إلى الأرض، تبين لهم أن إحداها أصبحا عادت

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عالمية، أن مجموعة من العلماء بجامعة "تافتس" الأمريكية، قاموا بإرسال "دودة" إلى الفضاء في رحلة امتدت لخمسة أسابيع، وخلال إعادة هذا الدود إلى الأرض، تبين لهم أن إحداها أصبحا عادت برأسين

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وحسب المصادر ذاتها فإن العلماء، عمدوا إلى قطع رؤوس دودتين من اليابان قبل إرسالهم للفضاء للتأكد من معلومة تأثير الجادبية على نمو الأعضاء وتجددها، مضيفة أن هذه التجرية المثيرة تم القيام بها للعثور على أمور قد تمكن من تجديد الخلايا والأنسجة أو الأعضاء التالفة لدى البشر.

وأشارت ذات المصادر إلى أن العلماء أصحاب هذه التجربة، عبروا عن دهشتهم الكبيرة من النتائج المحققة، ما دفع بهم إلى التفكير بالقيام بتجارب أخرى بالفضاء للوصول إلى معطيات جديدة قد تكون في صالح البشرية مستقبلا.