عاجل..نقل القاضي مشقاقة المتهم بتلقي رشوة من سجن عكاشة إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن القاضي الموقوف رشيد مشقافة على خلفية قضية رشوة، تم نقله قبل من يومه الخميس من سجن عكاشة بالبيضاء إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن القاضي الموقوف رشيد مشقافة على خلفية قضية رشوة، تم نقله قبل من يومه الخميس من سجن عكاشة بالبيضاء إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، سيستمع للقاضي الموقوف مشقاقة المتهم بالحصول على رشوة من أحد المواطنين، بلغت قيمتها خمسة آلاف درهم.

تجدر الإشارة إلى أن مشقاقة تمت إحالته على سجن عكاشة في حالة اعتقال، وذلك بعد الاستماع إليه سابقا من قبل النيابة العامة بالرباط والتي قررت إحالته على الدار البيضاء بعيدا عن مكان اشتغاله بالرباط.