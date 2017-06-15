عاجل.. وهاذشي لي بقا.. برلماني عن حزب البام يُضرم النار في جسده ببنجرير وها شنو وقع ﻿

عاش مسؤولو إدارة المكتب الشريف للفوسفاط بالمدينة الخضراء ''بنجرير'' عاصمة الرحامنة ، قبل قليل من زوال اليوم الخميس ، حالة استنفار قصوى بعدما أضرم عبد اللطيف الزعيم النائب البرلماني عن حزب الأصالة

محمد لحلو - مراكش الآن

عاش مسؤولو إدارة المكتب الشريف للفوسفاط بالمدينة الخضراء "بنجرير" عاصمة الرحامنة ، قبل قليل من زوال اليوم الخميس ، حالة استنفار قصوى بعدما أضرم عبد اللطيف الزعيم النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة النار في جسده.

وحلت بعين المكان مختلف الأجهزة الأمنية التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث قبل أن يتم نقل البرلماني المثير للجدل إلى مصحة خاصة بمراكش.

وكشفت مصادر "شوف تيفي"، أن الزعيم برلماني البام أصيب بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى الأطراف.

وأوضحت ذات المصادر، أن الزعيم قام بالاحتجاج ضد مقر عمالة بنجرير حيث هدد بتمزيق ملابسه قبل أن يستقل سيارته في اتجاه إدارة المكتب الشريف للفوسفاط بالمدينة الخضراء حيث أضرم النار في جسده.

ملحوظة..الزعيم وسط الصورة