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حصري من قطر..هاشنو وْقع للمغاربة في قناة ''بي اين سبورت''القطرية بعد أزمة دول الخليج

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 15:44 حصري من قطر..هاشنو وْقع للمغاربة في قناة بي اين سبورتالقطرية بعد أزمة دول الخليج | مجتمع
حصري من قطر..هاشنو وْقع للمغاربة في قناة ''بي اين سبورت''القطرية بعد أزمة دول الخليج
كشفت مصادر مطلعة من داخل القناة القطرية الرياضية الشهيرة،''بي اين سبورت''،أن معظم الصحافيين المغاربة داخل القناة تأثروا بشكل كبير بعد أزمة الدول الخليجية بسبب مغادرة زملائهم القناة.

شوف تيفي:م غ

كشفت مصادر مطلعة من داخل القناة القطرية الرياضية الشهيرة،"بي اين سبورت"،أن معظم الصحافيين المغاربة داخل القناة تأثروا بشكل كبير بعد أزمة الدول الخليجية بسبب مغادرة زملائهم القناة.

و قالت مصادرنا، إن بعض زملائهم الذين غادروا و الدمعة في أعينهم، تركوا مناصبهم و عملهم تحت الإكراه مضيفة أن من بينهم صحافي سعودي خطب مغربية تشتغل داخل القناة‘ إلا أن الأزمة الدبلوماسية فرقتهما عن بعض.

وكان أبرز الإعلاميين العرب قدموا استقالتهم بعد حالة من التوتر شهدتها العلاقات بين قطر و6 دولة عربية.

ويأتي هذا بعد قرار الإمارات والسعودية ومصر والبحرين بتعليق علاقاتها مع قطر.

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