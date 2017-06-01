عاجل.. بسبب أحداث الحسيمة الأخيرة واعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت قبل قليل من يومه الخميس، معتقلين في قضية أحداث الحسيمة الأخيرة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت قبل قليل من يومه الخميس، معتقلين في قضية أحداث الحسيمة الأخيرة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وأكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بكل من مونى جمال وربيع جواد، اللذان يتواجدان في هذه اللحظات داخل محكمة الاستئناف بالبيضاء، حيث سيجري الاستماع لهما بخصوص المنسوب إليهما.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة نفسها، شهدت الأسبوع الماضي، تقديم ناصر الزفزافي ورفاقه أمام الوكيل العام للملك والذي قرر إحالتهم على سجن عين السبع المدني 1 "عكاشة" من أجل الاشتباه في تسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.